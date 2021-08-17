خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي

★ ★ ★ ★ ★

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة 31 والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة غزل المحلة لمباراة الإنتاج 22 لاعبًا وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي.

خط الدفاع: محمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك.

خط الوسط: خالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم وأحمد النادري، وعبده يحيي.

خط الهجوم: عبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر.