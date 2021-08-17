أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
الأمن الروسي يعتقل العشرات من عناصر تنظيم إرهابي بينهم قيادات لديها علاقة بمسلحين في سوريا -
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول -
«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر -
«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل -
وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات -
الملا: تكليفات رئاسية بزيادة خدمات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي -
معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي

Print
خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي خالد عيد يُعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة 31 والمقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضمت قائمة غزل المحلة لمباراة الإنتاج 22 لاعبًا وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي.

خط الدفاع: محمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك.

خط الوسط: خالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم وأحمد النادري، وعبده يحيي.

خط الهجوم: عبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر

«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر

«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل

«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل

وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات

وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات