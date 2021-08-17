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الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله

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الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله الأولى علمي علوم في الثانوية العامة: كنت باخد دروس في كل المواد.. وعملت اللي عليا ووثقت في الله

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عبرت فاطمة محمد، الحاصلة على المركز الأول علمي علوم، في الثانوية العامة، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول، موضحة أنها عرفت بترتيبها من خلال مؤتمر وزير التعليم على الهواء ظهر اليوم الثلاثاء.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها كنت متوقعة الحصول على مجموع مرتفع ولكنها لم تتوقع الحصول على المركز الأول.

وأضافت أنها كانت تؤدي ما عليها وتثق في توفيق ربها لها، موضحة أنها كانت تحصل على دروس خصوصية في كل المواد، مؤكدة أنها أمر واقع لأن هناك أجزاء في المنهج لا يمكن لها أن تستوعبها دون مساعدة أحد المدرسين.

واستطردت فاطمة محمد، الحاصلة على المركز الأول علمي علوم، أنها كانت تذاكر دروسها يوميًا ولا تؤخرها لليوم التالي، مضيفة أن والدها ووالدتها كانا يساعدانها في المذاكرة ويحاولا دومًا تخفيف التوتر وإزالة القلق حولها.

واختتمت فاطمة محمد، الحاصلة على المركز الأول علمي علوم، أنها تتمنى الالتحاق بكلية طب جامعة المنصورة، قسم المخ والأعصاب أو الأورام.

المصرى اليوم

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