«الفخار» حرفة كل العصور.. أشكال وألوان تبهر الناظرين

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الفخار من أقدم الحرف التى عرفها الإنسان، والفخار هو الطين المحروق، وقد استخدمه الإنسان منذ قديم الزمان، حيث تعلم كيف يحول الطين إلى مادة صلبة عن طريق الشوى فى النار بالأفران (القمائن)، وعرف كيف يشكله ويصنعه ويُكوّن منه أشكالًا مختلفة.

صناعة الفخار

وهناك نوعان من الطين المدرى والطين الحجرى، الأول يحصل عليه من مجارى الأودية والأنهار والهضاب، والثانى يحصل عليه من الجبال وهو عبارة عن صخر يتم طحنه ليصبح قابلًا للعجن.

صناعة الفخار

كان الفخار يُجفف فى الهواء والشمس، ثم يتم إحراقه بطريقة تهوية والتحكم فى الهواء ليعطى اللون الأحمر أو الأسود، حسب أكاسيد المعادن الموجودة فى مادة الطين.

صناعة الفخار

وكان يزين قبل الحرق أو بعده. ويلون بأكاسيد المعادن، وفى وقتنا الحاضر تطورت صناعة الفخار، وزاد الإقبال على استخدام الأوانى الفخارية من قِبل الطهاة، كما يتم استخدامه أيضًا فى صناعة عدة أشكال من الزهريات.

صناعة الفخار

وكانت مصر مشهورة سنة 2000 ق.م بخزف الفيانس الذى كان يُصنع من الزجاج البركانى (الكوارتز). وكان لونه أخضر غامقًا أو أزرق لامعًا.

صناعة الفخار

وهو أقرب منه للزجاج وليس للخزف. ومن هذا النوع صنع الحرفيون المصريون الخرز والمجوهرات والجعارين والأكواب الراقية وتماثيل الأشابتى (مادة) الصغيرة التى كانت تُوضع كخدم مع الميت، وتفوق الحرفيون المصريون فى هذا الإنتاج.

صناعة الفخار

صناعة الفخار