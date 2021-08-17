الاتحاد الأوروبي: لن نتعاون مع طالبان إلا إذا احترمت الحقوق

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن التكتل لن يتعاون مع الحكومة الأفغانية بعد عودة حركة طالبان للحكم إلا إذا احترمت الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة ومنعت استخدام الإرهابيين لأراضي أفغانستان.

وأضاف في بيان "التعاون مع أي حكومة أفغانية في المستقبل سيكون شريطة التوصل إلى تسوية سلمية بمشاركة الجميع واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان بما في ذلك النساء والشبان وأبناء الأقليات علاوة على احترام التزامات أفغانستان الدولية والالتزام بمحاربة الفساد ومنع استخدام التنظيمات الإرهابية لأراضي أفغانستان".

وصدر التقرير بعد اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة التطورات في أفغانستان.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم المساعدات للشعب الأفغاني في ضوء "تفاقم الوضع الإنساني في أفغانستان".

ودعا بوريل جميع الأطراف إلى السماح بدخول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية للنساء والرجال والأطفال المحتاجين في أفغانستان ومن بينهم عدد كبير من النازحين.