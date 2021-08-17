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البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة

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البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة البحرين تقرر إتاحة لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا لمرضى ضعف المناعة

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قررت السلطات الصحية في البحرين ، اليوم الثلاثاء، إتاحة تطعيم «سينوفارم» الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد « كوفيد-19 » للفئة العمرية 3-11 عاما ممن يعانون من أمراض ضعف المناعة وإدراجه كخيار إضافي لتطعيم الفئة العمرية 12-17عاما.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن «عن موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بالمملكة على تطعيم الفئة العمرية 3- 11 عاماً ممن يعانون من الأمراض التي تسبب ضعف المناعة بتطعيم سينوفارم [الصيني] المضاد لفيروس كورونا بجرعتين».

وأضافت أن هذا القرار جاء «بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس».

كما وافق أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على «إضافة خيار آخر من التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً وهو تطعيم (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا، إلى جانب الخيار الحالي المتمثل في تطعيم (فايزر-بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، حيث يمكن لهذه الفئة الاختيار بين تطعيمي سينوفارم، و(فايزر-بيونتك)».

المصرى اليوم

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