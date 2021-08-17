أخبار عاجلة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
الأمن الروسي يعتقل العشرات من عناصر تنظيم إرهابي بينهم قيادات لديها علاقة بمسلحين في سوريا -
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول -
«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر -
«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل -
وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات -
الملا: تكليفات رئاسية بزيادة خدمات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي -
معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات

Print
وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، وهو 88.4% علمي علوم، و80 % علمي ، و65.7 % للشعبة الأدبية.

وأعلن وزير التعليم العالي، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم السبت المقبل 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ في اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد في الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه في المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته في كل مادة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة «بداية حلم»

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته