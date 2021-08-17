وزير التعليم العالي يعلن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى لتنسيق بالجامعات

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى، وهو 88.4% علمي علوم، و80 % علمي رياضة، و65.7 % للشعبة الأدبية.

وأعلن وزير التعليم العالي، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم السبت المقبل 21 أغسطس ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم مراعاة صعوبة الأسئلة أثناء تصحيح امتحانات الثانوية العامة وليس كما يتصور البعض بأن الوزارة لم تأخذ في اعتبارها شكاوى الطلاب من صعوبة الأسئلة، مؤكدة أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مختلفة عن السنوات الماضية، خاصة بعد تطبيق نظام التقييم الجديد في الثانوى العام، موضحة أنه لأول مرة سوف يعرف الطالب مستواه في المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته في كل مادة.