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مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا

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مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا مدرب توتنهام لـ«كين»: عليك الاستعداد لمساعدتنا

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تغنى نونو سانتو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالمستوى الذى قدمه فريقه فى التغلب على مانشستر سيتى بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز. وقال سانتو فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس: «كانت مباراة جيدة والأجواء رائعة للعمل الجاد الذى قدمه اللاعبون، بالطبع الجماهير فخورة بما قدمه الفريق».

وأضاف مدرب توتنهام هوتسبير: «تمتعنا بالحظ بعد أن تحصلوا (مانشستر سيتى) على الفرص، ولكن نجحنا فى البقاء فى المباراة، كنا نعرف الصعوبة التى تنتظرنا». وزاد: «بعد مرور أول 20 دقيقة بدأنا فى الظهور بشكل أفضل وخلقنا الفرص، لم ننهِ الشوط الأول بصورة جيدة، فعندما كان يتوجب علينا التسديد على المرمى لم نقم بذلك».

نونو سانتو مدرب توتنهام

وأضاف نونو سانتو، صاحب الـ47 عامًا: «بالنظر إلى المستوى الجيد، الأمر لا يتعلق بتانجانجا فقط، بل الفريق ككل بفضل التنظيم، وعمل الثلاثى الأمامى بقوة فى غلق المساحات». وأردف: «من الصعب دائمًا مواجهة السيتى، الأمر يتطلب الكثير من الالتزام، وبالالتزام والموهبة التى نملكها سنكون فريقًا جيدًا، ونحاول التعلم بشكل يومى، وأنا فخور بما قدمناه اليوم».

وتطرق مدرب توتنهام هوتسبير للحديث عن المهاجم والقائد هارى كين، قائلًا: «هو أحد أفضل اللاعبين فى العالم، نحن محظوظون بتواجده معنا، عليه الاستعداد لمساعدة الفريق». وخرج كين من أول تشكيلة للمدرب البرتغالى الجديد لتوتنهام حيث تدرب منفردًا فى ظل قضاء الحجر الصحى بسبب قيود «كوفيد- 19» بعد العودة من الإجازة، لكن النادى اللندنى لم يفتقده. لكن عندما أطلق الحكم صفارة النهاية هتفت الجماهير باسم إسبيريتو سانتو، وقالت أيضًا: «هل تشاهد يا هارى كين؟».

المصرى اليوم

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