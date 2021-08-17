«جوارديولا» يعلق على سقوط فريقه

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علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، على الأخطاء التى ارتكبها فريقه فى خسارته بهدف دون رد أمام مضيفه توتنهام هوتسبير، فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز. وقال جوارديولا عقب المباراة فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «بدأنا المباراة بصورة جيدة للغاية، ولكن عانينا من المشاكل فى بعض التحولات، لم نكن خلالها جيدين بما يكفى، استقبلت شباكنا هدفًا بسبب الكرات التى خسرناها».

وأضاف: «بشكل عام، نجحنا فى خلق الفرص، لكن لم نكن جيدين بما يكفى لإنهائها فى الشباك، وخسرنا اللقاء». وأضاف: «خسرنا الكرة، ويملك لوكاس مورا الجودة للانطلاق بها، وحدث ذلك بسبب عدم تعاملنا مع الأمور البسيطة بصورة أفضل، وكنا نفقد الكرة فى عمق الملعب، ويتوجهون بها إلى طرفى الملعب، فى الوقت الذى كان علينا الدفاع بعمق أكبر».

وتابع: «بعيدًا عن ذلك، كانت المباراة جيدة. منذ يومين كان اليوم الأول لنا معًا، أعرف أن اللاعبين بحاجة إلى الوقت لاستعادة قوتهم الذهنية، لانزال فى بداية الموسم ويتبقى 37 مباراة أخرى، هناك موسم طويل بانتظارنا، سنحاول تصحيح الأمور، وسنعود بعدها لأفضل صورة لنا».

وعلق على مستوى جاك جريليش فى تصريحات لشبكة «بى بى سى»: «كان مميزًا، لعب بشخصية كبيرة وخلق الفرص، لسوء الحظ لم نفز من أجل ظهوره الأول معنا (فى الدورى)، لكنه لعب بصورة جيدة للغاية، لم يفقد الكرة وشكل الخطورة فى منطقة الجزاء». وأتم: «كيفين دى بروين لم يكمل حصة تدريبية كاملة معنا بعد، لايزال بحاجة إلى التدريب، ويحتاج الوقت لخوض 90 دقيقة».