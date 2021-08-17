«بوجبا» يختار الانتقال إلى «ريال مدريد»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف تقرير صحفى إنجليزى عن مفاجأة كبرى بشأن مستقبل الفرنسى بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد. وينتهى عقد بوجبا (28 عامًا) مع مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، فإن بوجبا قرر خوض الموسم الأخير له مع مانشستر يونايتد، ومن ثم الرحيل مجانًا فى الصيف المقبل، إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن بوجبا لم يقبل العروض التى قدمها مانشستر يونايتد له من أجل التجديد، وقرر الاكتفاء بما سيقدمه فى أولد ترافورد حتى ختام الموسم الجارى.

وارتبط اسم بوجبا بالانتقال إلى ريال مدريد فى أكثر من مناسبة خلال العامين الماضيين، إلا أن مطالب مانشستر يونايتد المالية منعت إتمام الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية قد ذكرت قبل أيام أن مانشستر يونايتد عرض على بوجبا عقدًا جديدًا لمدة 3 سنوات، براتب 400 ألف إسترلينى أسبوعيًا، مما يجعله أكثر اللاعبين أجرًا فى الدورى الإنجليزى الممتاز.