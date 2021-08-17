«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

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أكد جيرمى نيجتاب، قائد الكاميرون السابق، أن بلاده قادرة على تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التى ستقام فى يناير المقبل. وأضاف جيرمى فى تصريحات تليفزيونية: «البطولة تشهد منتخبات قوية ومشاركات مميزة، والمنتخب المصرى يضم عناصر مميزة وأرشحه للمنافسة على اللقب».

وزاد: «الكرة المصرية تملك عناصر مميزة على رأسها محمد صلاح ومحمد الننى، وصلاح فخر للقارة السمراء لما قدمه من مستويات مميزة فى السنوات الأخيرة مع ليفربول». واختتم قائد الكاميرون السابق تصريحاته قائلا: «لا أتمنى مواجهة مصر والكاميرون فى دور المجموعات، وأريد أن تتأخر المواجهة بين المنتخبين».

وتستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندى يوم الثلاثاء المقبل مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم، التى تشهد مشاركة 24 منتخبا. وستقام البطولة فى الفترة بين 9 يناير و6 فبراير، وفى 5 مدن، هى «دوالا وياوندى وبافوسام وجاروا وليمبى». وتقام المباراة الافتتاحية مساء الأحد 9 يناير على ملعب (أوليمبى) المبنى حديثاً فى العاصمة ياوندى، ويستضيف الملعب أيضا اللقاء النهائى يوم 6 فبراير المقبل.