رسائل من جماهير برشلونة إلى «ميسى»

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وجهت جماهير برشلونة الحاضرة فى ملعب «كامب نو» تحية لأسطورة الفريق السابق ليونيل ميسى، خلال مواجهة البلوجرانا الرسمية الأولى من دونه، ضد ريال سوسيداد بالجولة الأولى من الليجا.

ومع حلول الدقيقة 10 من المباراة بدأت الجماهير برفع قمصان وبعض اللافتات لميسى والتصفيق له، مع وجود بعض الصافرات على اللاعبين. ورحل ميسى إلى باريس سان جيرمان ووقع عقدًا مع النادى الفرنسى يمتد لموسمين، بينما تم تقديمه رسميًا رفقة الصفقات الجديدة فى حديقة الأمراء، على هامش مباراة ستراسبورج بالجولة الثانية من «الليج 1».

ولم تفلح جهود إدارة برشلونة فى الاحتفاظ بميسى بعدما أخفقت فى ضبط ملف رواتب اللاعبين الذى حال دون تسجيل عقد ميسى الجديد لدى رابطة الليجا. وأعرب جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، عن سعادته بانتصار فريقه (4-2) على ريال سوسيداد، فى مستهل مشوار البلوجرانا فى الليجا. وقال بيكيه، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كانت الأمور صعبة علينا فى نهاية المباراة، لكنها كانت مباراة رائعة، وسيطرنا لمدة 80 دقيقة».

وتابع: «الأخطاء جعلتنا غير مستقرين، لكننا سجلنا الهدف الرابع. اللاعبون الجدد يتأقلمون جيدًا والجماهير تدعمنا، ولدينا الرغبة فى لعب كرة جميلة». وعن هدفه فى المباراة علق: «هذا الهدف يعنى لى الكثير، لقد نشأت ولعبت هنا طوال حياتى تقريبًا، وأؤكد أن جميع قادة الفريق على اتصال، وجميع القادة مستعدون للتكيف مع ما يطلبه النادى من تخفيض الرواتب».

وفسر بيكيه سبب صافرات الاستهجان من جانب الجماهير ضد ألبا، وقال: «فى بعض الأحيان يحدث ذلك لأننا لا نخرج كثيرًا لنتحدث، هناك سوء تفاهم، لقد كنت على اتصال مع جميع قادة الفريق وتفاهمنا بشأن التوصل لاتفاق مع النادى، وأرادوا جميعًا المساهمة والمساعدة».

وتابع: «كنا نعرف أن الجماهير ستتصرف على هذا النحو، ونعرف قيمة ميسى، لكن علينا أن نستمر، وسنكون منافسين للغاية ونقاتل على الألقاب حتى النهاية، لكن دون الموهبة التى كنا نملكها من قبل، وأعتقد أننا سنستمتع هذا العام».

واختتم: «استقبال الأهداف؟ إنه أمر يغضبنى، وريال سوسيداد أتى هنا للعب مباراة كبيرة، لكن علينا أن نتحسن، واستقبلنا هدفًا من ركلة ثابتة بسبب موهبة أويارزابال. أنا سعيد بالفريق».

وأعرب الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، عن سعادته بانتصار فريقه (4-2) خلال مواجهة ريال سوسيداد، فى مستهل مشوار البلوجرانا فى الليجا. وقال كومان خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «من المهم دائمًا أن نبدأ الليجا بانتصار على أرضنا، حيث حققنا فوزًا مهمًا لإعطاء صورة جيدة للفريق، خاصة فى أول مباراة من دون ميسى».

وأضاف: «النصف ساعة الأولى كانت رائعة، مع الكرة ودونها، وسجلنا هدفين فى الشوط الأول، ثم رد الخصم بالتسجيل وكان علينا الخروج من هذا الموقف».

وتابع: «حضور الجماهير كان مميزًا، وكان يبدو أن الحضور أكثر من 20 ألف مشجع، وساعدونا ومنحونا القوة على أرضنا. كانت المباراة رائعة من جميع النواحى».

وعن ديباى علّق: «لقد لعب مباراة رائعة وصنع هدفًا عظيمًا، إنه يفعل الأشياء بشكل جيد دائمًا». وأتم: «إريك جارسيا لعب مباراة جيدة للغاية، وتمركز بشكل رائع، واتخذ قرارات جيدة».