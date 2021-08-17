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الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة

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الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة الأهلي يفوز على غاز الجنوب العراقي فى البطولة العربية لتنس الطاولة

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حقق فريق «تنس طاولة الأهلي» للسيدات الفوز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-1 في ثاني مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًّا في الأردن، وتختتم يوم 23 أغسطس الجاري.

وواصل فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» عروضه القوية، واستطاع تحقيق الفوز الثاني، بمشاركة كل من: مروة هشام الهضيبي ومريم هشام الهضيبي وإليزابيتا سمارة.

وكان فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، في المباراة الأولى التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء.

ويلعب فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» في المجموعة الأولى، رفقة أندية غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذكسي الأردني.

وتضم قائمة فريق سيدات «تنس طاولة الأهلي» خلال منافسات البطولة العربية كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي»، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

المصرى اليوم

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