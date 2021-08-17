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الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح»

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الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح» الأهلى يوجه تحذير شديد اللهجة إلى أفشة بسبب «فرح»

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وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الاهلى، تحذير شديد اللهجة إلى محمد مجدى أفشة لاعب الفريق بسبب حضور حفل زفاف الإعلامية ياسمين الخطيب والتى أعلنت عقب زفافها إصابتها بكورونا، كما حضر أفشة حفل زفاف شقيق محمود علاء ما أغضب الجهاز الفنى للاهلى من مخالفة أفشة للتعليمات وحضورة المناسبات.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان عبدالحفيظ، إجتمع مع اللاعب وطلب منه الالتزام خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج لتركيز شديد بسبب المنافسة الشرسة على لقب الدورى وصعوبة المباريات التي يخوضها الأهلى.

وكان بيتسو موسيمانى قد أكد في تصريحات سابقة أن الاهلي لا يفكر سوى في تحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري، ولا نشغل أنفسنا بأي شيء آخر.

وانتقل المدير الفني للأهلي للحديث عن غياب محمد شريف مهاجم الفريق للإصابة، مؤكدًا أنه يسعى بشكل مستمر لتجهيز البدائل. وقال إنه كان حريصًا على الحفاظ على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وأكبر دليل على ذلك أنه كان يقوم بتغيير محمد شريف طوال الوقت في المباريات الأخيرة قبل إصابته من أجل منحه قسطًا ولو بسيطًا من الراحة.

وشدد موسيماني على أنه يسعى بشكل مستمر لتوفير البدائل في جميع المراكز.

وأوضح أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي خاض 14 مباراة في دوري الأبطال الإفريقي ثم شارك في للأندية، وهو أمر تسبب في إجهاد كبير وعرض الكثير من اللاعبين للإصابة في ظل ضغط المباريات.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أنه يسعى للحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل ضغط المباريات المتبقية.

المصرى اليوم

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