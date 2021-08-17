فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد

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تلقى النادى الاهلى عرضا من فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى هم: مصطفى شوبير حارس المرمى ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر،وتقرر عرض الموضوع على موسيمانى لحسمه رسميا، كما تقرر الاعلان عن أسماء الراحلين من الأهلى بعد نهاية الدورى، فيما خاطب النادى الأهلى، اتحاد الكرة لارسال البطاقة الدولية الخاصة بالسنغالى أليو بادجى الذى وقع على عقد إنتقال الى أميان الفرنسى وشدد الاهلى على ضرورة إرسال البطاقة بعدما شكا النادى الفرنسى من تأخر إرسالها ويخشى غلق باب القيد قبل ضم اللاعب لقائمة الفريق .

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.

وجاءت قائمه الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي: محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.