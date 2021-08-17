فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد

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تلقى النادى الاهلى عرضا من فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى هم: مصطفى شوبير حارس المرمى ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر،وتقرر عرض الموضوع على موسيمانى لحسمه رسميا، كما تقرر الاعلان عن أسماء الراحلين من الأهلى بعد نهاية الدورى، فيما خاطب النادى الأهلى، اتحاد الكرة لارسال البطاقة الدولية الخاصة بالسنغالى أليو بادجى الذى وقع على عقد إنتقال الى أميان الفرنسى وشدد الاهلى على ضرورة إرسال البطاقة بعدما شكا النادى الفرنسى من تأخر إرسالها ويخشى غلق باب القيد قبل ضم اللاعب لقائمة الفريق .
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».
وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.
وجاءت قائمه الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي: محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.