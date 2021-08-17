أخبار عاجلة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو" -
"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا -
بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق -
أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح -
فضل البوعينين: جناح المملكة في "إكسبو".. إضاءة إبداعية لمنجزات رؤية 2030 -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
قبل متضربها بالشبشب.. كيلو الخنافس بـ200 جنيه.. أحمد بيربيهم وبيكسب دهب -
للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو) -
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع -
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد

Print
فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد فاركو يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى فى الموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى النادى الاهلى عرضا من فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز يطلب التعاقد مع 4 لاعبين من الأهلى هم: مصطفى شوبير حارس المرمى ومروان محسن وكريم نيدفيد وناصر ماهر،وتقرر عرض الموضوع على موسيمانى لحسمه رسميا، كما تقرر الاعلان عن أسماء الراحلين من الأهلى بعد نهاية الدورى، فيما خاطب النادى الأهلى، اتحاد الكرة لارسال البطاقة الدولية الخاصة بالسنغالى أليو بادجى الذى وقع على عقد إنتقال الى أميان الفرنسى وشدد الاهلى على ضرورة إرسال البطاقة بعدما شكا النادى الفرنسى من تأخر إرسالها ويخشى غلق باب القيد قبل ضم اللاعب لقائمة الفريق .

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على فريق طلائع الجيش في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، في الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.
يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدار 30 جولة بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: « المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي ».
وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة – الزمالك - بيراميدز -البنك الأهلي - الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.
وجاءت قائمه الأهلي لمباراة اليوم على النحو التالي: محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وزيرتا الهجرة والتخطيط تعقدان اجتماعًا مع شباب المصريين الدارسين بالخارج

وزيرتا الهجرة والتخطيط تعقدان اجتماعًا مع شباب المصريين الدارسين بالخارج