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نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد

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نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح: أنا الرئيس المؤقت للبلاد

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أعلن نائب الرئيس الأفغاني السابق أمر الله صالح، بأنه الرئيس المؤقت للبلاد، معلنًا عن تواصله مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم.

وأكد أمر الله صالح، أنه في حالة غياب أو هروب أو استقالة أو وفاة الرئيس، يصبح نائب الرئيس هو الرئيس المؤقت.

وتابع: أنا حاليا داخل بلدي وأنا الرئيس الشرعي لأخذ الرعاية. أتواصل مع جميع القادة لتأمين دعمهم وتوافقهم.

قال المتحدث باسم حركة «طالبان»الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن حكومة الرئيس أشرف غني، خذلت الحركة دون تنسيق وأخلت مقار الشرطة وفروا وتركوا أعمالهم، ولهذا السبب قام عدد من المشاغبين بإثارة الفوضى حتى تستغل اسم الإمارة الإسلامية.

المصرى اليوم

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