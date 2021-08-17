وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار

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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الثلاثاء إن التحدي الرئيسي في إجلاء الفرنسيين والموظفين الأفغان الذين عملوا مع السلطات الفرنسية من أفغانستان هو صعوبة الوصول إلى مطار كابول.

تأتي تصريحات بارلي مع هبوط أول رحلة جوية من أفغانستان في مطار بباريس وعلى متنها 40 شخصا تم إجلاؤهم ومن بينهم فرنسيون وأفغان وآخرون من جنسيات أخرى.

وقالت بارلي للصحفيين "الوضع في مطار كابول لا يزال فوضويا للغاية والوصول إلى المطار صعب جدا".

وأضافت أن فرنسا تعتمد على الجيش الأمريكي في فرض الأمن بمطار كابول وأن رحلات الإجلاء الأخرى ستتوقف على توفير أماكن للهبوط.