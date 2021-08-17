أخبار عاجلة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو" -
"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا -
بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق -
أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح -
فضل البوعينين: جناح المملكة في "إكسبو".. إضاءة إبداعية لمنجزات رؤية 2030 -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
قبل متضربها بالشبشب.. كيلو الخنافس بـ200 جنيه.. أحمد بيربيهم وبيكسب دهب -
للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو) -
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع -
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار

Print
وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار وزيرة فرنسية: المشكلة الأساسية في إجلاء الناس من كابول هي الوصول للمطار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الثلاثاء إن التحدي الرئيسي في إجلاء الفرنسيين والموظفين الأفغان الذين عملوا مع السلطات الفرنسية من أفغانستان هو صعوبة الوصول إلى مطار كابول.

تأتي تصريحات بارلي مع هبوط أول رحلة جوية من أفغانستان في مطار بباريس وعلى متنها 40 شخصا تم إجلاؤهم ومن بينهم فرنسيون وأفغان وآخرون من جنسيات أخرى.

وقالت بارلي للصحفيين "الوضع في مطار كابول لا يزال فوضويا للغاية والوصول إلى المطار صعب جدا".

وأضافت أن فرنسا تعتمد على الجيش الأمريكي في فرض الأمن بمطار كابول وأن رحلات الإجلاء الأخرى ستتوقف على توفير أماكن للهبوط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول

«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر

«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر

«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل

«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل

وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات

وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات