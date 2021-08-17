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العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية تحركت من أفغانستان

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العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية تحركت من أفغانستان العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية تحركت من أفغانستان

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عثرت السلطات الأمريكية على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية بعد هبوطها بإحدى الدول قادمة من لعاصمة كابول، وفقا لما نشرته صحيفة «واشنطن بوست».

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة مصادر مطلعة على الموضوع إن الأشلاء البشرية تم العثور عليها في عجلة طائرة من طراز C-17 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من مطار كابول.

وأعلن طاقم الطائرة حالة طوارئ أثناء الإقلاع من مطار العاصمة الأفغانية بعد عرقلة سحب عجلة الهبوط، وعثر فيها على بقايا بشرية لاحقاً.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المعنية هي نفسها التي تمّ تصويرها في مقاطع انتشر على نطاق واسع ويظهر على ما يبدو أنهما شخصان يسقطان من طائرة C-17 أثناء مغادرتها المطار.

وعبّر مسؤول رابع عن اعتقاده أن أشخاصاً سقطوا «بلا شك» من الطائرة، وأن الفيديو حقيقي.

وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم مَن تعلّق بطائرة نقل عسكرية أمريكية، بينما كانت تسير على المدرج.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت على العاصمة كابول وطالبت الأفغان بالعودة إلى بلادهم.

المصرى اليوم

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