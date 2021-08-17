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بايدن: مواجهة الانتقادات أفضل من تمرير قرار الانسحاب من أفغانستان للرئيس المقبل

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بايدن: مواجهة الانتقادات أفضل من تمرير قرار الانسحاب من أفغانستان للرئيس المقبل بايدن: مواجهة الانتقادات أفضل من تمرير قرار الانسحاب من أفغانستان للرئيس المقبل

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن لديه التزاما تجاه النساء والرجال الشجعان، الذين يخدمون في جيش الولايات المتحدة الأمريكية، بألا يطلب منهم المخاطرة بأرواحهم في صراعات كان يجب إنهاؤها منذ وقت طويل.

جاء ذلك في تدوينة على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، أكد فيها الرئيس الأمريكي أنه لم يكن ليطلب من الجنود الأمريكيين الشجعان مواصلة القتال والمخاطرة بأرواحهم في عمل عسكري كان يجب أن ينتهي في الماضي.

وتابع: «قادتنا فعلوا ذلك في حرب فيتنام عندما كنت صغيرا»، مضيفا: «لن أفعلها في أفغانستان».
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «أعرف أن قراري بالانسحاب من أفغانستان سوف يقابل بانتقادات».

واستطرد: «لكني أفضل مواجهة كل تلك الانتقادات عن تمرير قرار الانسحاب وتركه للرئيس المقبل».

وتابع بايدن: «إذا لم اتخذ قرار الانسحاب من أفغانستان سيصبح الرئيس المقبل هو الرئيس الخامس، الذي يشهد حرب أفغانستان».

وقال الرئيس الأمريكي: «هذا هو القرار الصحيح الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الشعب الأمريكي ومن أجل جنود الجيش الأمريكي الشجعان الذين يخاطرون بأرواحهم من أجل أمتنا».

المصرى اليوم

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