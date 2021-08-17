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اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا خلال موجة تفشي ثالثة

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اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا خلال موجة تفشي ثالثة اليمن يسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا خلال موجة تفشي ثالثة

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سجل اليمن اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مع بدء تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أسابيع من الانحسار.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنه تم تسجيل 37 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء، كما سجلت حالتا وفاة في عدن مقابل 15 إصابة بكورونا وحالتا وفاة أمس الإثنين.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7347 إصابة، توفي منها 1407 حالات، بينما تعافى 4543. ويُعتقد بأن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير.

ولم يعلن الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال البلاد، سوى حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل من عام 2020.

وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس آب من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس، كما تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف في تقويض النظام الصحي وجعلت الملايين من السكان يعانون من المجاعة وسوء التغذية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: «زادت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الأخيرة، مع مخاوف من دخول البلاد موجة ثالثة ».

المصرى اليوم

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