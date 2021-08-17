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وزير الخارجية القطري يبحث مع وفد من حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية

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وزير الخارجية القطري يبحث مع وفد من حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية وزير الخارجية القطري يبحث مع وفد من حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية

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أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه بحث مع وفد عن حركة «طالبان» آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان، والانتقال السلمي للسلطة وتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وذكرت الخارجية القطرية، إن عبدالرحمن آل ثاني التقى وفد «طالبان» برئاسة عبد الغني بردار، الذي «أكد على حماية المدنيين في أفغانستان»، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت أيضا على «الجهود الضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على تسوية سياسية شاملة ونقل سلمي للسلطة مع أهمية الحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني».

وكان قد قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن الشعب الأفغاني كله شريك في الانجاز الذي تحقق بتحرير البلاد، مضيفا لا نريد أي حرب في أفغانستان وبناء على زعيم الحركة أعلنا العفو بناء على أوامره، ولا نريد تصفيه الحسابات مع أحد.

المصرى اليوم

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