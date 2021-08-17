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تحرير 6 محاضر صحية وإعدام 57 كيلو من الأطعمة الفاسدة في العريش

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تحرير 6 محاضر صحية وإعدام 57 كيلو من الأطعمة الفاسدة في العريش تحرير 6 محاضر صحية وإعدام 57 كيلو من الأطعمة الفاسدة في العريش

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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء عن تنفيذ حملة صحية على المطاعم وأماكن تداول الأغذية في مدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع لجنة السياحة في ديوان عام المحافظة.

وقالت المديرية أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر صحية لعدم حملة شهادات صحية وعدم نظافة المطابخ والثلاجات، فضلا عن اعدام 37كيلوجرام من اللحوم والدواجن المطهيه وغير المطهيه الفاسده والتالفة، واعدام 20كيلوجرام من الصلصه والخضروات والخيار الفاسد والتالف.

أشارت المديرية إلى التنبيه بضروره ارتداء الكمامه والقفازات للعاملين المشتغلين بالاغذيه واتباع الطرق الصحيه السليمه في تجهيز وتحضير المواد الغذائيه السليمه حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

المصرى اليوم

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