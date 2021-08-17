رئيس جامعة العريش يتابع حملة التطعيم ضد كورونا

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في ضوء اهتمام الدولة بصحة أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكافة المنتسبين بالجامعات المصرية وضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الجديد.. تابع اليوم الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وسير عملية تلقى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وكافة العاملين لجرعة لقاح فيروس كورونا المستجد (covid-19)، والجارية منذ الأمس في مقر الجامعة بضاحية السلام بالعريش بهدف الحد من انتشار الفيروس وتيسيراً على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وخلال متابعته.. وجه الدكتور حسن الدمرداش العاملين بضرورة توعية أقرانهم وزملائهم المنتسبين للجامعة بسرعة التوجه لمقر حملة التطعيم المخصصة، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المحيطين داخل وخارج الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة على أن التطعيمات متوافرة للجميع، وأن الجامعة حريصة على خدمتهم ورعايتهم صحياً لتقليل فرص الإصابة بالعدوى والحد من أعراضها واكتساب الجسم مناعة تجاهها.. مشيراً إلى أن الجامعة ستتخذ بعض الاجراءات الملزمة لتلقى الجميع التطعيم باعتباره أحد شروط التواجد داخل الحرم الجامعى بداية من العام الجامعى المقبل .

وأوضح رئيس الجامعة بأن عملية التطعيم بدأت من خلال الحملة اعتباراً من أمس وتستمر لمدة 3 أيام ( حتى الغد ).. موضحاً أنه يتم التسجيل إلكترونيا ببطاقة القومى بعد الإجابة على عدد من الأسئلة لمعرفة الحالة الصحية، وإذا ما كان المتلقى يعانى من أمراض مزمنة أو يعانى من الحساسية ضد أنواع معينة من اللقاح وأدوية معينة .

وأكد رئيس الجامعة مجددا على الاستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمقاومة فيروس كورونا المستجد تمشيًا مع خطة الدولة، بهدف الحفاظ على صحة أعضاء هيئة التدريس وأبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة .

وقدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء بجميع مسئوليها وجميع العاملين بها لدعمهم وتعاونهم مع جامعة العريش، وذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين جامعة العريش ومديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء .