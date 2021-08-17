«طالبان»: دخلنا العاصمة كابول بسبب الفراغ الأمني والفوضى

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن «بعض الأفراد استغلوا الفوضى والفراغ الأمني الذي تركته حكومة الرئيس السابق أشرف غني، ما دفعنا لدخول العاصمة كابول».

ووجه رسالة إلى الصحفيين والإعلام، مضيفًا أن الإسلام قيمة كبيرة في بلدنا، وأي وسيلة إعلامية يجب أن تبث برامج وفق القيم ويسلطوا الضوء على القضايا الأفغانية بصورة محايدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «نستمع لنقد الصحفيين والإعلامين حتى ننتبه لأخطائنا، حتى يكون هناك تحسن في المعاملة مع الشعب».

وتابع: «أمرنا بالعفو العام كما أمرنا مسلحينا بعدم دخول أي منزل أو مقر وسنركز على بناء دولتنا».