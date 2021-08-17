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حزن يخيم على المنطقة الصناعية بالكيلو «28» بمنطقة أبورواش فى الجيزة، يصاحبه هدوء حذر بعد مصرع نجل صاحب مصنع «فارس» لتكرير الزيت والشحوم، سعودى الجنسية، وشريكه «مصرى»، و3 عمال آخرين، بينهم سودانيي الجنسية، غرقوا داخل غلاية زيت أثناء محاولة أحدهم إصلاح عطل فنى بها ولحق به الآخرون عقب محاولتهم إنقاذه.

المصنع محل الواقعة يخضع لحراسات أمنية مشدّدة، بعد القبض على اثنين من مالكيه، ولا يوجد فى الوقت الحالى أى من العاملين داخل المصنع.

حالة من الترقب سادت المنطقة بعد الحادث، فمعظم المصانع المقامة لا تمتلك تراخيص لازمة، وليست بها إجراءات أمن وسلامة، وهى عبارة عن طابق أرضى تحيطه أرض فضاء ولا يوجد زائرون للمكان ولا تفتيش دورى للتأكد من طبيعة عمل أغلب هذه المصانع المبنية بطرق عشوائية.

معايشة غرق 5 في غلاية بمصنع زيوت وشحوم بأبو رواش

المنطقة، التى تعج بعمال شركات سيارات شهيرة ومصانع لتكرير الزيوت، لا حديث فيها سوى عن مصرع الـ5 أشخاص. «الشرطة كانت هنا والدنيا مقلوبة عن آخرها، ومنظر الجثث وهى طالعة كان مأساوى»، يحكى عيد جابر، عامل بأحد المصانع المجاورة وشاهد عيان، فى حزن، ويضيف: «المصنع دا فاتح بقاله كام سنة وفى شكاوى منه».

«جابر» فوجئ بصراخ عامل كان يهرول خارجًا من مصنع الزيوت والدماء تنزف منه: «الحقونا حد يطلب لنا الإسعاف.. الحقونا فى 5 غرقوا داخل غلاية الزيت».

الشاهد يقول إن هذا العامل نجا من الموت، وحين أخرجوه بـ«توك توك» إلى الطريق الصحراوى تمهيدًا لنقله إلى المستشفى- إذ لا توجد بالمنطقة الصناعية أى مواصلات، حسب قوله، لا سيارات داخلة ولا خارجة- حكى لهم هذا العامل تفاصيل المأساة، فقال: «عامل صاحبنا كان بيصلح عطل فى الغلاية وكانت مليانة زيت فغرق، وهو بيستغيث وبيصرخ فحاول ابن صاحب المصنع وشريكه و3 آخرون يلحقوه فلقوا مصرعهم».

وصلت الإسعاف والشرطة على الفور، وبعد استخراج الجثامين هالهم منظرها، وبكى العاملون بالمصنع.

معايشة غرق 5 في غلاية بمصنع زيوت وشحوم بأبو رواش

ووصل أقارب مالكى المصنع، أحدهم رفض ذكر اسمه، كشف لـ«المصرى اليوم» أنهم حصلوا على ورقة «آر سى فى» وهى عبارة عن نظام ترخيص مبدئى من هيئة التنمية الصناعية لحين استيفاء الأوراق، مشيرًا إلى أن الضحايا غرقوا بالزيت ولم يحترقوا داخله «مكنش مغلى».

النيابة العامة صرحت بدفن جثث الضحايا، وهم: محمد عابد فراج، سعودى، نجل صاحب المصنع، وعمرو محمد حسين، سودانى الجنسية، وأحمد أزهرى، سودانى الجنسية، ومحمد بكر، مصرى من أسيوط، وسعيد عبدالتواب، شريك صاحب المصنع، وهو من الفيوم.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع «عابد. ف»، و«أحمد. ا»، مالكى المصنع، لبيان مدى اتباعهما إجراءات الأمن والسلامة من عدمه، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية لفحص شروط السلامة والأمان فى المصنع، واستعلمت عن اختصاصات العاملين الذين لقوا مصرعهم فى الواقعة، ودور كل منهم داخل المصنع، وطبيعة العطل الفنى الذى حدث فى الغلاية.

وذكرت التحقيقات أن المصنع يعمل دون تراخيص منذ ٤ سنوات، وسبق تحرير محاضر ضده.