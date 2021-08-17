العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

جادو رسام من كينيا

ننشر في هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

الديمقراطية

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

اليوم العالمى للصحافة

جادو رسام من كينيا

السوشيال ميديا فى كينيا

البرلمان وحرية الصحافة

وجه الإرهاب

رسام الكاريكاتير تحت المجهر

القادة الأفارقة

نشرة أخبار التاسعة

فتح وحماس