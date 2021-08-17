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قال أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، الطالب بكلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى، والحاصل على المركز الثالث مكرر على مستوى الجمهورية علمى علوم، إن التركيز هو سر النجاح والتفوق وليس بعدد ساعات المذاكرة يوميا، فالأمور تقاس بالكيف وليس بالكم، مشيراً إلى أنه علم بالنتيجة من خلال متابعته لمؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى.

وأوضح «أحمد»، لـ«المصرى اليوم»، أنه ووالدته اتخضوا لما شافوا صورته بين أوائل الجمهورية عندما أعلنها الوزير، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون بين الاوائل أو يحصل على هذا المركز على مستوى الجمهورية، وربنا يدخل الفرحة على قلوب الجميع.

وأضاف:«عندما أنهينا امتحان اللغة العربية بدأ القلق يتسرب إلى قلبى وبدأت احسب الدرجات الضائعة، لأنه كان تقيل شوية وصدمة لكن ربنا بيكرم في الاخر وحسابات ربنا فوق كل شيء».

وقال أنه يرغب الالتحاق بالمجال الطبى، خاصة وأنه من أسرة طبية حيث يشغل الوالد منصب أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة الاسكندرية، والوالدة استاذ المخ والاعصاب في ذات الكلية، مشيرا إلى أن المجال الطبى يستهويه إلا أنه لم يفكر في كلية بعينها حتى الان لكن ستكون في المجال الطبى«.

وقالت والدة احمد، أنها سعيدة جدا بما حققه نجلها وتفوقه وان كانت لم تتوقع ان يكون من بين الأوائل على مستوى الجمهورية لكن الله فضله وكرمه كبير.

وحصدت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020 / 2021، حيث جاءت الأولى على مستوى الجمهورية للشعبة الادبية، الطالبة فريدة مؤمن ابراهيم خليل، من مدرسة سان جان انتيد بنات لغات فرنسى، وحصلت على مجموع 388 درجة .

كما حصلت الطالبة ليديا أمير سليمان، من مدرسة جيرار الثانوية بنات على مجموع 385 درجة للشعبة الادبية، والطالبة تسنيم محمد فتحى من مدرسة السيد محمد كريم القومية، من أوائل الثانوية للشعبة الأدبية بمجموع درجات 383 درجة .

وفى الشعبة العلمية (علوم) حصلت الطالبة إيمان سعيد يونس عبدالرحيم من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات على مجموع درجات 403، وكذا الطالب أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، من كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين بمجموع درجات 400 درجة.

وحصلت الطالب روفائيل صموئيل فايز رزق من مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين ضمن أوائل الثانوية للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 400 درجة .

وحصل الطالب عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم، من مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين على مجموع 400 درجة.

وعلى مستوى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حصلت الطالبة شهد حسن عبدالحافظ البرماوى من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات في برج العرب،بالاسكندرية بنات على مجموع 658.78 درجة ضمن أوائل الثانوية العامة.