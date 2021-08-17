أخبار عاجلة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو" -
"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا -
بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق -
أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح -
فضل البوعينين: جناح المملكة في "إكسبو".. إضاءة إبداعية لمنجزات رؤية 2030 -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
قبل متضربها بالشبشب.. كيلو الخنافس بـ200 جنيه.. أحمد بيربيهم وبيكسب دهب -
للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو) -
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع -
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية»

Print
باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية» باع قطعة أرض دون إعادة تسعيرها.. عقوبة تأديبية لمسئول بـ«التنمية الصناعية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم، لموافقته على إعادة تخصيص قطعة أرض عام ٢٠١٨ بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير، مما ترتب عليه بيع المتر بسعر ١٨٠٠ جنيه والذي عدلت عنه الهيئة، وادي إلى خسارتها مبلغ ٨٤٣ ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة ١١ ألف ٧٢٠ متر مربع .

وبرأت المحكمة كلًا من مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسكرتير بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، من التهم المنسوبة اليهما.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، وافق على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصياغي البيضة عام ٢٠١٨، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.
ونسبت للثانية، وافقت على إعادة تخصيص قطعة الأرض شركة صياغي البيضة، على الرغم من عدم وجود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.
ونسبت للثالث تقاعس عن تنفيذ تأشير رئيس الإدارة المركزية بإحالة الأوراق للمختصين .

وتبين للمحكمة، أن شركة لصناعة البلاستيك تقدمت باعتذار عن استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض بمنطقة صباغي البيضا بمدينة كفر الدوار المملوكة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التي سبق الموافقة على تخصيصها لتلك الشركة عام ٢٠١٨، وتم إلغاء التخصيص، وتم طرحها من جديد كونها شاغرة .

ثم تقدمت شركة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة) بطلب لحجز تلك القطعة مسددا الرسم المقرر، فوجه رئيس الجهاز التنفيذي خطابًا للمحال الأول يطالبه بالتنبيه نحو عدم طرح هذه القطعة للمستثمرين لحين الانتهاء من دراسة سعرها الحالي، وفقا لمستجدات السوق وطرحها بسعر جديد .

إلا أن انعقدت لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية ووافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة دون ورود السعر الجديد الذي يمكن الطرح بناء عليه من الجهاز المنوه عنه بحسبانه الجهة المالكة لقطعة الأرض، مما ترتب عليه التخصيص للشركة بالأسعار القديمة (1800 جنيه للمتر المربع) التي اتخذ الجهاز إجراءات العدول عنها لأي تخصيص جديد لتضحى (1872 جنيها للمتر المربع) على مساحة إجماليه قدرها (11720 متر مربع) مما مثل فارقا في السعر مقداره (843.840 جنيها) خسرته الجهة الإدارية بسبب التخصيص للمستثمر المذكور بالسعر السابق، فنُسب للمحال الأول وباقي المحالين المخالفات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)