أخبار عاجلة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو" -
"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا -
بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق -
أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح -
فضل البوعينين: جناح المملكة في "إكسبو".. إضاءة إبداعية لمنجزات رؤية 2030 -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
قبل متضربها بالشبشب.. كيلو الخنافس بـ200 جنيه.. أحمد بيربيهم وبيكسب دهب -
للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو) -
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع -
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل

Print
محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء سيد مصطفى أحمد عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لتفانيه وإخلاصه في العمل، وذلك أثناء قيامه بأعمال النظافة بالمنطقة المكلف بها وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن، وأشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكريم عامل نظافه بقنا

وأوضح محافظ قنا، حرصه على تكريم العامل المتميز لتخفيزه على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها وبلادها، لذلك يجب تكريمها ولو بكلمات معبرة عن دورها المنوطة به، فيما أعرب العامل عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.

كما أشاد «الداودى» بالجهود التي يبذلها رؤساء الوحدات المحلية وعمال النظافة على مستوى المحافظة من جهد في سبيل الحفاظ على النظافة العامة، من خلال تواجدهم في شوارع المحافظة ليلا ونهارا على مدار ثلاث دوريات يوميا، متحملين كافة الظروف الجوية ومهام عملهم الشاقة، مناشدا جميع المواطنين بضرورة تبنى السلوك الحضارى في وضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، لتخفيف الأعباء على هذه الفئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

معيط : تكليف رئاسى بتحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

8 سبتمبر .. إطلاق النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

فيلم «200 جنيه» يدخل المنافسات على شباك التذاكر السينمائي اليوم

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)