محافظ قنا يكرم عامل نظافة لتفانيه وإخلاصه في العمل

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كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء سيد مصطفى أحمد عامل نظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بمنحه مكافأة مالية وشهادة تقدير لتفانيه وإخلاصه في العمل، وذلك أثناء قيامه بأعمال النظافة بالمنطقة المكلف بها وذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن، وأشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكريم عامل نظافه بقنا

وأوضح محافظ قنا، حرصه على تكريم العامل المتميز لتخفيزه على العمل، معربا عن فخره واعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة، والتي تسعي لتقديم أفضل ما لديها لخدمة وطنها وبلادها، لذلك يجب تكريمها ولو بكلمات معبرة عن دورها المنوطة به، فيما أعرب العامل عن شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه اللافتة الطيبة.

كما أشاد «الداودى» بالجهود التي يبذلها رؤساء الوحدات المحلية وعمال النظافة على مستوى المحافظة من جهد في سبيل الحفاظ على النظافة العامة، من خلال تواجدهم في شوارع المحافظة ليلا ونهارا على مدار ثلاث دوريات يوميا، متحملين كافة الظروف الجوية ومهام عملهم الشاقة، مناشدا جميع المواطنين بضرورة تبنى السلوك الحضارى في وضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، لتخفيف الأعباء على هذه الفئة.