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ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه

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ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه ميزة جديدة في «أندرويد 12».. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه

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كشفت تقارير عن ميزة جديدة في نظام تشغيل «أندرويد 12» المرتقب طرحه من شركة «جوجل» الأمريكية، والذي سيكون مفيدا لذوي القدرات الخاصة.

ويتضمن الإصدار التجريبي الرابع من «أندرويد 12»، الذي تم طرحه على هواتف «جوجل بيكسل» مؤخرا تطبيقا جديدا يحمل اسم «Camera Switches»، والذي يتيح استخدام إيماءات وتعبيرات الوجه بشكل أساسي من أجل تنفيذ عدد من الإجراءات على الهاتف، بحسب ما اكتشفه موقع «XDA».

وعلى سبيل المثال، يمكن ضبط التطبيق لكي يكتشف عندما تبتسم أو ترفع حاجبا من أجل فتح لوحة الإشعارات أو الإعدادات السريعة، كما أنه يمكنك فتح فمك للتمرير للأمام أو للخلف.

ويتيح التطبيق الجديد تعيين 6 إيماءات للوجه لأكثر من عشرة عناصر تحكم في الهاتف، وهي قابلة للتغيير.

ويعتمد تطبيق «Camera Switches» على ميزة «Switch Access» الموجودة في حزمة «Android Accessibility»، والتي تتيح لك التفاعل مع هاتفك الذكي دون استخدام شاشة اللمس، والتي تسمح باستخدام جهاز خارجي مثل لوحة مفاتيح عبر اتصال بـ«USB» أو تقنية «بلوتوث»، أو الضغط على الأزراء المدمجة في الهاتف.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام «أندرويد 12» رسميا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

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