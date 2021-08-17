أخبار عاجلة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو" -
"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا -
بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق -
أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح -
فضل البوعينين: جناح المملكة في "إكسبو".. إضاءة إبداعية لمنجزات رؤية 2030 -
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة -
قبل متضربها بالشبشب.. كيلو الخنافس بـ200 جنيه.. أحمد بيربيهم وبيكسب دهب -
للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو) -
تعاون لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع -
وزير الإسكان يترأس اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات لمتابعة الاستعدادات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة"

Print
طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة" طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ"نور مكة"
في إنجاز فريد على مستوى المملكة

طبيب سعودي ينجح في استئصال معدة مواطن خمسيني بها ورم نازف بـ

‬نجح الدكتور فاضل الزهراني الذي يعمل طبيباً بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة في إنقاذ حياة مسن تعرض لحالة نزيف؛ بسبب ورم في المعدة، وتم استئصال المعدة بالكامل بالمنظار الجراحي، وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في المملكة.

يُذكر أن المريض غادر المستشفى بعد تعافيه وتحسن حالته الصحية.

وفي التفاصيل تم تحويل مواطن خمسيني من منطقة الباحة لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث كان يتنقل بين المستشفيات باحثاً عن علاج لمرضه الذي بدأت أعراضه بفقر حاد في الدم ونزيف من المعدة، وتم تحويله لقسم الجهاز الهضمي، ليتم التعامل مع النزيف بأحدث التقنيات من تحاليل وأشعة لازمة.

وتم تشخيصه بورم نازف في المعدة، وتم استدعاؤه لقسم الجراحة العامة، وبعد اتخاذ أفضل الاحتياطات التي تضمن سلامة المريض تم إدخاله للعمليات؛ لاستئصال الورم والغدد اللمفاوية المحيطة بالمعدة بواسطة المنظار الجراحي، وذلك في عملية جراحية نوعية على مستوى المنطقة، استغرقت قرابة خمس ساعات.

والمريض قد تماثل للشفاء ولله الحمد، وسيستكمل علاجه بالمستشفى من خلال المتابعة بالعيادات.

يُذكر أن مثل هذه الأورام نادرة بالمنطقة، ولا تُستكشف إلا في مراحل متقدمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق

بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق

أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح

أمانة العاصمة المقدّسة تواصل التهيئة الترابية في مخططات ولي العهد والمنح