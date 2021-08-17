ألقت بنفسها من السادس.. أول حالة انتحار بعد نتيجة الثانوية العامة 2021 (تفاصيل)

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أقدمت طالبيتين في الثانوية العامة على الانتحار إحداهما بإلقاء نفسها من الدور السادس من منزلها، فلقيت مصرعها في الحال، والأخرى قامت بتناول حبوب مهدئة، وذلك عقب ظهور نتيجتهما في الثانوية العامة وتدني مجموعهما، ما أصابهما بحالة نفسية سيئة، وتحررت المحاضر الللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء مدير امن المنوفيه اخطارا بوصول جثة إلى مستشفى سرس لىىيان العام وتبين انها للطالبة "أميرة ش ا" من مدينة سرس الليان 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، عقب قيامها بالقاء بنفسها من الدور السادس توفيت في الحال.

كما وصلت "دينا وع ا - 18 سنة - طالبة بالصف الثالث الثانوي" من قرية كفر الخضرة مركز الباجور تسمم نتيجة تناول كميات من الأدوية لمرور ها بضائقة نفسية وتتلقى العلاج بمستشفى سرس الليان، وجارٍ نقلها إلى مستشفى الجامعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.