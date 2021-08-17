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محافظ قنا يكرم عدد من مديري ومشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية لجهودهم في تطوير المنظومة

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كرَّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء عدد من مديري ومشرفي النظام المتميزين بالمراكز التكنولوجية، نظرا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية في تطوير منظومة العمل بتلك المراكز، ولدورهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ،والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، المحاسب محمود محمد أحمد المشرف العام على مراكز تكنولوجيا نظم المعلومات بالمحافظة.

تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا
تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا

أشاد الداودي خلال مراسم التكريم بالدور الذي توليه المراكز التكنولوجية في تطوير العمل المؤسسي والإداري بشتي القطاعات الحكومية، لتحقيق عدد من الأهداف المهمة والتي يأتي على رأسها تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإجراءات الروتنية المعقدة، بالإضافة إلى تقليص إجراءات الحصول عليها في وقت قياسي وبسرعة وكفاءة عالية، من خلال آلية الرقمنة والميكنة بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا
تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا

شمل التكريم كلا من محمد حمدي، وحنان عبدالموجود مديري المراكز التكنولوجية بكلا من مدينة دشنا ونقادة، بالاضافة إلى عدد من مشرفي النظام بالمراكز التكنولوجية وهم سعيد محمد موسي مشرف النظام بمدينة قوص، وشاهيناز محمد خيري وعفاف كمال حبيب مشرفى النظام بنجع حمادي، وانتصار عبدالمنعم عبدالشافي مشرف النظام بفرشوط، ومحمد أحمد حسني مسؤول الدعم الفني بالمحافظة.

تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بقنا

المصرى اليوم

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