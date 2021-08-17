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«صوّتت من الفرحة وقعدت ربع ساعة ببكى حرفياً وبقول كلام مش عارف بقول ايه من فرحتى»، هكذا عبر عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين، والحاصل على المركز الرابع مكرر علمى رياضة على مستوى الجمهورية من الاسكندرية.

وبدأ عبدالله حديثه لـ«المصرى اليوم»، قائلاً: الفضل في تفوقى يرجع إلى والدي حيث كانا داعما نفسيا وماديا لى بشكل كبير جداً، ما اثر بالايجاب على مسيرتي التعليمية وحصولى على مجموع 400 درجة.

وعن كواليس علمه بالنتيجة قال، أنا كنت بتابع مؤتمر وزير التعليم من الاول خالص ولما الوزير جاب الأوائل العلمى والأدبى وعدت اول صفحتين قلت خلاص مفيش نصيب بس يا ريت اكون جايب مجموع كبير يدخلنى مرحلة أولى لكن لما الوزير كمل أوائل العلمى رياضيات لقيت اسمى وساعتها قعدت انا واسرتى ربع ساعة بنصوت ونعيط ونكبر ومش عارفين بنقول ايه«.

وتابع:«كنت شغال طول السنة على اني اطلع من الاوائل وشديت حيلي وكنت واخد الأمر بجدية كبيرة، لدرجة ان أي درس يتم تحصيله كنت بذاكرة على طول ومش بخلى حاجة لتانى يوم».

أما والدة عبدالله فغلبتها الدموع أثناء حديثها عن ابنها ونجاحه، قائلة ان فرحتى بعبدالله ابنى النهارده لا توصف وعلى الرغم من أنه كان بيطلع من الاوائل في الابتدائى والإعدادى إلا انى كنت خايفة عليه في الثانوية العام لكن الحمد لله ربنا كلل جهودنا كلنا وطلع من أوائل الجمهورية«.

وحصدت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، 9 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الاكاديمى 2020 / 2021، حيث جاءت الأولى على مستوى الجمهورية للشعبة الادبية، الطالبة فريدة مؤمن ابراهيم خليل، من مدرسة سان جان انتيد بنات لغات فرنسى، وحصلت على مجموع 388 درجة .

كما حصلت الطالبة ليديا أمير سليمان، من مدرسة جيرار الثانوية بنات على مجموع 385 درجة للشعبة الادبية، والطالبة تسنيم محمد فتحى من مدرسة السيد محمد كريم القومية، من أوائل الثانوية للشعبة الأدبية بمجموع درجات 383 درجة .

وفى الشعبة العلمية (علوم) حصلت الطالبة إيمان سعيد يونس عبدالرحيم من مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية بنات على مجموع درجات 403، وكذا الطالب أحمد طارق عبدالظاهر قرقور، من كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسى بمجموع 402 درجة، والطالب عبدالله محمود محمد من مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين بمجموع درجات 400 درجة.

وحصلت الطالب روفائيل صموئيل فايز رزق من مدرسة العقول المستنيرة الثانوية بنين ضمن أوائل الثانوية للشعبة العلمية (رياضيات) بمجموع 400 درجة .

وحصل الطالب عبدالرحمن محمد طلعت ابراهيم، من مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين على مجموع 400 درجة.

وعلى مستوى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، حصلت الطالبة شهد حسن عبدالحافظ البرماوى من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الثانوية بنات في برج العرب،بالاسكندرية بنات على مجموع 658.78 درجة ضمن أوائل الثانوية العامة.