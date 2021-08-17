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سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة

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سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة سائق تاكسي يعيد 2000 دولار لمرأة عجوز دفعتها بالخطأ مقابل الرحلة

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دفعت امرأة مسنّة عن طريق الخطأ 190 ألف روبل (2000 دولار تقريبا) لركوب سيارة أجرة من موسكو إلى سربوخوف.

في الطريق اشتكت المرأة لسائق التاكسي من المشاكل التي نشأت في العلاقة مع ابنها، تعاطف سائق التاكسي معها. وفي نهاية الرحلة، أعطت المرأة الرجل ظرفًا به نقود ونزلت من السيارة. وجد سائق التاكسي بدلًا من 5 آلاف روبل (70 دولار تقريبًا)، الأجرة المطلوبة للرحلة، أكثر من ذلك بكثير- 190 ألف روبل.

اتصلت خدمة طلب سيارات الأجرة بالمرأة وقالت إن أموالها آمنة وسليمة، وأوضحت المرأة أنها خلطت الأظرف بسبب الاكتئاب.

المصرى اليوم

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