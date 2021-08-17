حالة إيجابية و4 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء

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سجّلت محافظة شمال سيناء حالة ايجابية و4 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس إلى 541 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، على شفاء 4 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3111 حالة، مع وجود 217 حالة وفاة، و3 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و16 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.