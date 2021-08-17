الطاقة الذرية : إيران عجّلت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع السلاح النووي

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي .

وأضافت الوكالة أن طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 %.

وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي «آي آر-6» للتخصيب لما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنز.

وأكدت الوكالة أنها «تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازا من طراز (آي آر-4) لنفس الغرض».