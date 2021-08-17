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بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير "تعليم بيشة" يوقف اعتماد حركة النقل الداخلي

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بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير "تعليم بيشة" يوقف اعتماد حركة النقل الداخلي بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير "تعليم بيشة" يوقف اعتماد حركة النقل الداخلي

بعد شكاوى معلمين ومعلمات.. مدير

تجاوب مدير "تعليم بيشة" خالد الغامدي مع تظلم عدد من المعلمين والمعلمات في مدارس ضم المدارس، والذين تم نقلهم إلى مدارس أبعد من شريحة مدارسهم السابقة، وتم تأجيل حركة النقل الداخلي، والتحقق من سلامة الإجراءات.

وأكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم بيشة فهيد بن عون آل جزواء الدوسري، إيقاف حركة النقل الداخلي من قبل مدير التعليم بمحافظة بيشة خالد الغامدي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتضح نتائج الحركة اليوم، وما تم فيها من تعديل أو تغيير.

وأبان أن هناك مندوباً من وزارة التعليم؛ للتأكد من أن حركة النقل تمت على شكلها الصحيح، فتبقى كما هي، أو إن كان هناك خطأ فيصحّح الخطأ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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