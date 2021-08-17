مصدر: قوات نائب الرئيس الأفغاني تحارب طالبان شمالي كابول

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أكد مصدر عسكري في كابول أن قوات عمرو الله صالح نائب الرئيس الأفغاني، استعادت السيطرة من طالبان على منطقة شاريكار في إقليم باروان شمال العاصمة الأفغانية.

وقال المصدر: «القتال يدور الآن في منطقة بنجشير»، مشيرا إلى أن الجنرال عبدالرشيد دوستم أرسل عشرة آلاف من أفراد الجيش الأفغاني إلى المنطقة.

وقال صالح في وقت سابق إنه «على عكس الرئيس الفار أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقا للدستور، هو حاليا رئيس الدولة المؤقت».

ويمر طريق مهم استراتيجيا عبر شاريكار ونفق سالانج، الذي يربط كابل بمزار شريف، أكبر مدينة في شمال أفغانستان.

وأعلنت حركة «طالبان» سيطرتها بشكل كامل على العاصمة كابل ومعظم الولايات في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمد نعيم، إن «الحرب التي استمرت 20 عاما انتهت وأن شكلا جديدا للحكومة سيتضح قريبا».