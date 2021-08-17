مصفف شعر ينصح أي سيدة بعدم صبغ شعرها إذا كان مجهدًا

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كشف مصفف الشعر إسلام لوما، أبرز الأخطاء التي تضيع لون صبغة الشعر، ونصائح لروتين يحمي لون الشعر، للاستمتاع بإطلالة أنيقة وجديدة أطول فترة ممكنة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن «موضة صبغ الشعر أصبح الكراميل الذي يشبه القهوة، والغوامق»، مشيرًا إلى أن «هناك منتج نزل في السوق، منذ عامين قوي جدًا، ويحافظ على الشعر أثناء صبغه». ونصح أي سيدة بعدم صبغ شعرها إذا كان مجهدًا، أو تصبغه بصورة مستمرة، موضحًا أن «صبغة الشعر يختلف لونها بتغير الإضاءة».

وكشف عن أخطاء تضيع لون صبغة الشعرمنها تعرض الشعر لحرارة الشمس الشديدة، تعرض الشعر للكلور في حمامات السباحة، نزول البحر بدون بونيه، الاستحمام وغسل الشعر بمياه غير مفلترة تحتوي على شوائب كثيرة وأتربة ومعادن.

ونصح العرائس، قائلًا: «حددى موعدًا مع مصفف الشعر الخاص بك وقررى كيف ستصففين شعرك، ويجب أن يكون مصفف الشعر الخاص بك قادرًا على تقديم المشورة لك بشأن نوع إكسسوارات الشعر التي ستكمل مظهرك، هل هي الزهور أوالتيجان أو دبابيس الشعر، فالخيارات مختلفة المهم هو اختيار الانسب لك ولطبيعة وجهك».