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طالبان: سنركز على البنية التحتية والاقتصادية بعد انتهاء الحرب

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طالبان: سنركز على البنية التحتية والاقتصادية بعد انتهاء الحرب طالبان: سنركز على البنية التحتية والاقتصادية بعد انتهاء الحرب

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قال المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد،أن حركة طالبان ستركز على ترميم البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية بعدما تخرج أفغانستان من حالة الحرب، في إشارة إلى الخروج النهائي للقوات الأمريكية.

واضاف المتحدث باسم حركة طالبان أن من حق الشعب الأفغاني أن يكون له دستوره وقوانينه الخاصة التي تتماشى مع قيمه، لافتًا على أن الحركة تتعهد بمنح المرأة «حقوقها التي نص عليها الإسلام»

جاء ذلك خلال تصريحاته اليوم، أول مؤتمر صحفي رسمي لحركة طالبان في اعقاب سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل الأحد الماضي.

وظهر وذبيح الله للمرة الأولى بشكل رسمي كمتحدث باسم سلطة طالبان، قائلًا أن الحركة: «تمكنت بعد مقاومة شديدة من طرد المحتلين».

وأضاف المتحدث الرسمي لحركة طالبان خلال المؤتمر: «أصدرنا عفوا عن كل من وقف ضدنا، ولا نريد استمرار الحرب، بل نسعى لإزالة كل أسبابها، واعتبارا من اليوم نعلن انتهاء عداءنا مع كل من وقف ضدنا في أفغانستان».

وذبيح الله مجاهد هو الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية، تم تعيينه في يناير 2007، ويتواصل بشكل منتظم مع الصحفيين الأفغان والأجانب.

وتفاقم الوضع في أفغانستان بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، مع تقدم طالبان في المدن الكبرى، فضلا عن سيطرتها على العاصمة كابول، والمعابر الحدودية.

وقال الرئيس الأفغاني أشرف غني إنه غادر البلاد «لمنع المذبحة»، فيما أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان، محمد نعيم، مساء أمس الإثنين، انتهاء الحرب في أفغانستان.

المصرى اليوم

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