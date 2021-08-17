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محافظ قنا يكرم مسعفا وسائقا لأمانتهم في تسليم نصف مليون جنيه لمصاب طريق

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محافظ قنا يكرم مسعفا وسائقا لأمانتهم في تسليم نصف مليون جنيه لمصاب طريق محافظ قنا يكرم مسعفا وسائقا لأمانتهم في تسليم نصف مليون جنيه لمصاب طريق

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كرَّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء كلا من المسعف كرم محمد محمد أحمد ، والسائق منتصر جابر أحمد الصغير بنقطة إسعاف تمركز البطحة بنجع حمادي التابع لمرفق اسعاف قنا ، تقديرًا لأمانتهم في تسليم مبالغ مالية وإيصالات أمانة تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه ، جاء ذلك بحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، و حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا ، والدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف قنا ،وأشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أن التكريم جاء نتيجة قيام المسعف والسائق برد مبالغ مالية كبيرة إلى أصحابها عثرا عليها أثناء أداء واجبهما في انقاذ مواطن تعرًّض لحادث سير على الطريق الصحراوى الغربى بقنا أمام قرية الحلفاية قبلي.

محافظ قنا يكرم مسعف وسائق لامانتهما

من جانبه أشاد " الداودى " بالدور الفعّال الذى تبذله هيئة الإسعاف بمحافظة قنا وما يقدمونه من جهد لإنقاذ المواطنين ، لافتا إلى أنه كانوا ومازالوا مع كافة الأطقم الطبية خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من ، لافتًا إلى أن هيئة إسعاف قنا تعمل على إنشاء 9 نقاط إسعاف جديدة ، فضلا عن تطوير جميع نقاط الإسعاف بالمحافظة في إطار خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

المصرى اليوم

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