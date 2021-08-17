رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الهيئة الهنسية عددا من مشروعات التطويربمحافظة القاهرة

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ وعدد من مسئولي الهيئة، لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، يتم العمل حاليا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير في محافظة القاهرة، بالتزامن مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية؛ من أجل إعادتها لمظهرها الحضاري، وللإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة، مشيرا إلى أن الموقع العام للمشروع يمتد على مساحة 60 فدانا، كما تم عرض المخطط العام للمشروع وعناصره التي تشمل مجمع الورش الحرفية، ومنافذ توزيع المواد الاستهلاكية، والمنطقة السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، ومركز تشغيل المرأة المعيلة، والمركز الرياضي والاجتماعي، إلى جانب إقامة مخبز ومكتب بريد، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مهنية، ومركز احتضان وتأهيل أطفال الشوارع، ومركز صحي، والمنطقة الترفيهية، وغيرها.

وخلال متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، تم استعراض التصميمات المختلفة لجميع مكونات المشروع، ومقترحات الوحدات السكنية للعاملين بالمشروع، وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يوفر 6135 فرصة عمل مباشرة، كما يوفر 2091 فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب توفير سكن لأكثر من 2000 مواطن.

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من المقترحات الخاصة بمشروع تطوير ضريح ومسجد السيدة زينب، مشيرا إلى أن مكونات المشروع تشمل أعمال الرفع المساحي والمكاشف الإنشائية، وأعمال تكسير رخام الأرضيات والحوائط والدكات أسفلها، كما يشمل أعمال التدعيم الإنشائي من حوائط وأسقف، إلى جانب أعمال ترميم العناصر المزخرفة، والتي تضم العناصر الخشبية، والحوائط المزخرفة، وأعمال تركيب الرخام، فضلا عن أعمال الإليكترو ميكانيك والتي تشمل الإضاءة، والتيار الخفيف، ومكافحة الحريق، والتكييف، لافتا إلى أن معدلات التنفيذ وصلت حاليا إلى 23%.