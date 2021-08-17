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محافظ أسوان يهنئ أبناء المحافظة الحاصلين علي المركزين الثالث والرابع في الثانوية العامة

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محافظ أسوان يهنئ أبناء المحافظة الحاصلين علي المركزين الثالث والرابع في الثانوية العامة محافظ أسوان يهنئ أبناء المحافظة الحاصلين علي المركزين الثالث والرابع في الثانوية العامة

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإتصال التليفونى بالأوائل من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم الدراسى في الثانوية العامة حيث حصل الطالب محمد هانى أحمد محمد بمدرسة السلام أكاديمي على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة ، كما حصل الطالب عبد الله أيمن محمد سمير بمدرسة أحمد طه حسين على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة .

وقدم اللواء أشرف عطية خالص التهانى القلبية للطالبين لرفعهم أسم أسوان عالياً وسط أوائل الثانوية العامة لأول مرة تاريخها ليكون طالبين من الأوائل حيث كان أخر طالبة من أسوان قد حصلت على الأول مكرر في عام 2016 وهى أسماء عبد الله محمود .

كما قدم المحافظ التهنئة لأولياء أمور الطالبين وسط فرحة أسرهم بهذا التفوق العلمي ، موجهاً الشكر لهم على دعمهم ودورهم البناء في تقلد أبناءهم هذه المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية وهو الذى سيكون موضع تقدير وإهتمام حيث سيتم تكريمهم بالشكل اللائق من المحافظة .

المصرى اليوم

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