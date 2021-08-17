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رحيل محمد الشناوي .. نادى سعودي جديد يدخل سباق التفاوض مع حارس الأهلي

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رحيل محمد الشناوي .. نادى سعودي جديد يدخل سباق التفاوض مع حارس الأهلي رحيل محمد الشناوي .. نادى سعودي جديد يدخل سباق التفاوض مع حارس الأهلي

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تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى التى يترأسها محسن صالح، جلسة مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق عقب إنتهاء مباريات الدورى الممتاز، لحسم الصفقات التى تقاها عدد من لاعبى الفريق مؤخرا وتم تأجيل الرد عليها للحفاظ على حالة الاستقرارداخل الفريق المرتبط بمواجهات صعبة فى رحلة المنافسة على لقب الدورى، وسيكون ملف رحيل محمد الشناوى حارس المرمى فى مقدمة الملفات التى ستناقش فى الاجتماع بعدما كشفت تقارير صحفية سعودية أنالشناوي، حارس الأهلي، سينتقل لنادي النصر السعودي، الأسبوع المقبل مقابل 63 مليون جنيه.

ونقلت صحيفة "مكة أونلاين" نقلا عن مصدر مطلع في النادي الأهلي قوله "أن إعلان صفقة انتقال حارس مرمى الأهلي، الدولي محمد الشناوي إلى فريق النصر سيتم عقب نهاية الدوري المصري في الشهر الحالي".
 وأشار المصدر ذاته إلى أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل نحو 63 مليون جنيه مصري، على أن يتم تسجيلها قبل إغلاق فترة التعاقدات الصيفية بنهاية أغسطس الحالي.
 ورغم نفي وكيل أعمال اللاعب حازم الحديدي لوسائل إعلام مختلفة وجود مفاوضات من جانب نادي النصر مع الشناوي، لكن بحسب صحيفة "مكة أونلاين" فإن الصفقة شبه محسومة لصالح نادي النصر.
وارتبط اسم محمد الشناوي بالرحيل لنادي النصر السعودي لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل الحارس الأسترالي براد جونز، كما كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول الهلال السعودى طرفا فى سباق التعاقد مع الشناوى بعد تألقة مع الأهلى والمنتخب الوطنى مؤخرا ووصل الى أعلى مستوى يساعده على التألق مع أى فريق يلعب له .

المصرى اليوم

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