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تقدم وتراجع الأهلي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميا لشهر أغسطس 2021

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تقدم الزمالك وتراجع الأهلي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميا لشهر أغسطس 2021 تقدم وتراجع الأهلي في أحدث تصنيف لأقوى الأندية عالميا لشهر أغسطس 2021

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تقدم نادي الزمالك 5 مراكز دفعة واحدة في أحدث تصنيف لأقوى أندية العالم والذي صدر في منتصف شهر أغسطس 2021 من موقع فوتبول داتابيز, واحتل المركز 127 حاليا بدلا من المركز 132 في السابق, بينما احتفظ النادي الأهلي المصري بصدارته للأندية العربية والإفريقية، ولكن مع تراجعه مركز واحدا محتلاً المركز 28 عالميا حيث كان يحتل المركز 27 عالمياً في آخر تصنيف له.

عربيا، حافظ نادي الهلال السعودي على ترتيبه في المركز 85 عالميا وظل في المركزالثاني عربيا خلف النادي الأهلي، يليه نادي الدحيل القطري الذي ظل في المركز 115 عالميا والثالث عربيا، يليه نادي السد القطري ثم نادي الزمالك الذي احتل الترتيب 127 والرابع عربيا ومن بعده جاء نادي السد القطري في المركز 128 عالميا،والخامس عربيا، يليه نادي الترجي في المركز 142 عالمياً والسادس عربيا.

إفريقيًا، جاء نادي الزمالك المتقدم الى المركز 127 عالميا، وظل كما هو في المركز الثاني إفريقيا خلف النادي الأهلي ويصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي 99 مركز بدلا من 105 مركز في خر تصنيف، ثم جاء نادي صن داونز الجنوب إفريقي ثالثا على المستوى الافريقي وتراجع الى المركز 139 على المستوى العالمي ثم الترجي التونسي المتراجع في المركز 142 عالمياً والرابع إفريقيا.

عالميا، حدث تغيير طفيف على المراكز العشرة الأولى، وفق آخر تصنيف، حيث تصدر نادي بايرن ميونخ الترتيب متفوقا بـ 2043 نقطة يليه مانشستر سيتي بـ 1962 نقطة ثم ريال مدريد بـ 1946 نقطة والمتقدم مركز واحدا يليه إنتر ميلان الذي تبادل المراكز مع ريال مدريد في المركز الرابع ولديه 1944 نقطة يليه فريق تشيلسي جامعا 1921 نقطة يليه سادسا فريق ليفربول بـ 1903 نقطة يليه من السابع إلى العاشر أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام على الترتيب.

المصرى اليوم

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