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ريهام حجاج عن أحداث أفغانستان: «ألف حمد على نعمة الوطن والجيش والشرطة»

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ريهام حجاج عن أحداث أفغانستان: «ألف حمد على نعمة الوطن والجيش والشرطة» ريهام حجاج عن أحداث أفغانستان: «ألف حمد على نعمة الوطن والجيش والشرطة»

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علّقت النجمة ريهام حجاج على الأحداث في أفغانستان، ونشرت صورة للمواطنين هناك، وكتبت عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع تبادل الصور «إنستجرام»: «ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الوطن، ونعمة الجيش والشرطة ونعمة الأمان والأمن والقانون.. يا رب ألطف بيهم وبأطفالهم ورجالهم».

يذكر أن النجمة ريهام حجاج قدمت في شهر رمضان الماضى مسلسل «وكل ما نفترق» وشارك في بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

ودارت أحداث المسلسل حول «نور» التي تقرر عائلة زوجها حسام التخلص منها بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود نور للحياة وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة والانطلاق في مغامرة بين الماضي والحاضر رفقة شقيقتها زينب.

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