فيصل ندا .. رحيل رائد الكتابة الاجتماعية الساخرة الذي أضحكنا بمعاناة «المتزوجون»

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رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب والسيناريست فيصل ندا، صاحب مسرحية «المتزوجون»، عن عمر ناهز 81 سنة.

ونعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست، فيصل ندا، عبر بيان نشرته بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» لافتة إلى أنه توفي اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع المرض.

هو رائد الكتابة الاجتماعية الساخرة، الذي ترك إرثا فنيا عبر من خلاله عن قضايا المجتمع المصري بأسلوب ساحر، جعل أعماله جزءا هاما من تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر والوطن العربي.

ولد ندا في حي عابدين، بالقاهرة عام 1940، لأسرة متوسطة، ووهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، قبل أن يلتحق بكلية التجارة بجامعة القاهرة التي بدأ منها مشواره الفني من خلال فريق التمثيل. تخرج فيصل ندا عام 1963، والتحق بأول وظيفة له بوزارة المالية،آنذاك إلا أن طموحه الفني دفعه لتركها للاتجها نحو الكتابة المسرحية.

تمثلت باكورة أعمال فيصل ندا في أول مسلسل تليفزيوني له هو (هارب من الأيام)، والذي تمكن عبره من إنشاء أسس وقواعد كتابة المسلسل التليفزيوني، ومن خلاله اشتهر العديد من نجوم الفن مثل (عبدالله غيث).

ترك فيصل ندا إرثا فنيا عبر به عن قضايا المجتمع المصري بأسلوب ساحر، وشكلت إبداعاته جزءا هاما من تاريخ السينما والمسرح والتلفزيون في مصر والوطن العربي.

برع السيناريست فيصل ندا في الكتابة لمختلف مجالات المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، لكنه تميز في النقد الاجتماعي الساخر، وهو ما تجلى في كتابته لمسرحية المتزوجون، المعروضة عام 1979 والتي قام ببطولتها النجم الكوميدي، سمير غانم برفقة صديقه جورج سيدهم والفنانة شيرين ونجاح الموجي، ليحصدوا نجاحًا غير في تاريخ المسرح المصري الحديث؛ إذ تبقى إيفيهات تلك المسرحية في الذاكرة الجمعية للمصريين والعرب بعد مرور أكثر من أربعة عقود غير أنها تعتلي قائمة أنجح الأعمال الكوميدية في النصف الثاني من القرن الماضي، إلى جوار «العيال كبرت» و«مدرسة المشاغبين» و«الواد سيد الشغال» .

«المتزوجون».. قصة معاناة اجتماهية اضحكتن الوطن العربي

عبر مسرحية «المتتزوجون» ناقش فيصل ندا عبر حسه النقدي الساخر، مشكلات المتزوجين المادية والمعنوية بشكل كوميدي ساخر متطرقًا للأبعاد الاقتصادية التي تواجههم، وكذلك التناقضات التي تصنعها الفوارق بين الطبقات، ونجح في تحويل هذه المعاناة إلى مادة كوميدية أضحكت الملايين، حتى أن أفيهات هذا العمل للا تزال حاضرة في أذهان الملايين من محبيه في الزطن العربي.

ساهم فيصل ندا في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددًا للتأليف المسرحي عبر عرض «من أجل حفنة نساء»، ثم مسرحية «المتزوجون» عام 1976، و«أهلا يا دكتور» عام 1980، وخاض تجربة التأليف الإذاعي أيضًا عندما قدّم المسلسل الكوميدي «الناجح يرفع إيده».

تنوعت أعمال ندا بين مسرحي وتلفزيوني، وسينمائي، وكان أبرز أعماله السينمائية (يا رب ولد) و(دسوقي أفندي في المصيف) و(القاضي والجلاد) و(المعلمة سماح) و(قضية سميحة بدران) و(البنات والمرسيدس) و(سيقان في الوحل) و(البنت الحلوة الكدابة) وكذلك (الوفاء العظيم) عن حرب السادس من أكتوبر 1973

كما قدم للتلفزيون مسلسلات (أهلا أهلا بالسكان) بطولة حسن عابدين ونبيلة السيد، و(وكسبنا القضية) بطولة عمر الحريري ورجاء الجداوي، و(أحلام العصافير) بطولة فؤاد المهندس وميمي جمال، و(بنت سيادة الوزير) بطولة ميرفت أمين ومصطفى فهمي.