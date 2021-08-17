قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

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نعت قنوات ART الكاتب الكبير فيصل ندا، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 81 عامًا ورحلة إبداعية طويلة كأحد أهم كتاب الفن، أثرى خلالها حياتنا الفنية بعشرات الأعمال الناجحة والنادرة، والتي جعلت من إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي، مثل مسرحيات «المتزوجون»، «أهلا يا دكتور»، «الصعايدة وصلوا» و«كيمو والفستان الأزرق».

كما قدم للدراما التليفزيونية العديد من الأعمال الاجتماعية منها مسلسلات «أهلا بالسكان»، «هارب من الأيام»، «موعد مع الغائب»، «هزمتني امرأة»، «دعوني أعيش»، «أحلام العصافير».

كما نجح «ندا» في ترك بصماته الخاصة في عالم السينما بمجموعة نادرة من الأفلام منها «يا رب ولد»، «القاضي والجلاد»، «قضية سميحة بدران»، «المغتصبون»، «المعلمة سماح»، «ليال»، «أين تخبئون الشمس»، «سيقان في الوحل»، «لا يا من كنت حبيبي»، «شلة المحتالين»، «حبيبتي شقية جدا»، «ومن الحب ما قتل»، «أيام العمر معدودة»، «البنت الحلوة الكدابة»، «مين فينا الحرامي»، «الأنثى والذئاب»، «أزمة سكن»، «المتعة والعذاب»، «وتمضي الأيام».