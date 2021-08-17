مقتل 3 عراقيين وإصابة 5 في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار

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الغارات دمّرت المبنى بالكامل

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم "الثلاثاء"، في قصف تركي استهدف مستشفى سنجار في غرب محافظة نينوى شمال العراق، غداة قصف مماثل استهدف سيارة وسط المدينة.

وأوضح مصدر طبي أن حصيلة ضحايا القصف التركي على المستشفى، بلغت ثلاث ضحايا وخمسة جرحى، نُقلوا جميعًا إلى مستشفى في مدينة سنجار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحيته بيّن نائب قائمقامية سنجار جلال خلف بسو، أن المشفى تعرض لثلاث غارات بطائرات دون طيار دمرت المبنى بالكامل.

من جانبه أفاد مسؤول عسكري عراقي رفيع بأن القصف نفذته طائرات تركية، وأظهرت مقاطع فيديو صورها ناشطون المبنى وقد طاله الدمار.