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الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح

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الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح

الشباب يتلقّى ضربة قوية قبل مباراة الاتفاق والفتح

تلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ضربة قوية بخصوص مواطنه باولو لوكاس دي باولا الشهير بـ"باولينيو"، بعدما تعرض الأخير لإصابة عضلية قوية ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأوضح النادي، اليوم، في بيان مقتضب بثّه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "أثبتت الفحوصات الطبية إصابة المحترف البرازيلي في الفريق الأول لكرة القدم دي باولا "باولينهـو" بإجهاد في العضلة".

وتابع البيان: "سيحتاج اللاعب على إثرها لراحة لمدة أسبوعين".

وسوف يغيب باولينهو عن مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والجولة الثالثة ضد الفتح يومي 21 و26 من شهر أغسطس الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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